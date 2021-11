Arzt: Covid bei Kindern „unkalkulierbares Risiko“

Als Vergleich nannte der Mediziner die Masern, an denen eines von 1000 infizierten Kindern schwer erkranke. „Mit der Impfung haben wir das in den Griff bekommen“, stellte er fest. Das gleiche Ergebnis wolle man mit der Covid-Impfung von fünf- bis elfjährigen Kindern erzielen. Denn Corona stelle für Kinder ein „unkalkulierbares Risiko“ dar. An einem Pädiatrischen hyperinflammatorischen Syndrom mit Multiorganbeteiligung erkrankt in Österreich laut der ÖGKJ rund eines von 1000 infizierten Kindern.