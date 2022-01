Handball-Euro schreibt „schöne Geschichten“

Trotz zahlreicher Corona-Fälle bei der Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn sieht die Europäische Handballföderation (EHF) den sportlichen Wettbewerb weiter als gegeben an. „Wir sehen attraktive Spiele, wir sehen unglaublich schöne Geschichten von Leuten, die in die Mannschaften nachrücken, die nie eine Chance bekommen hätten und die jetzt Großartiges zeigen“, sagte der österreichische EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner dem Radiosender Deutschlandfunk.