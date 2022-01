Bei Österreichs Auftaktgegner wütet Corona

Polens Handballer, am Freitag (20.30 Uhr) in Bratislava Österreichs Auftaktgegner bei der Europameisterschaft, sind kurz vor Turnierstart von mehreren Corona-Fällen betroffen. Am Mittwochabend vermeldeten die Polen weitere fünf positiv Getestete, nachdem bereits in der Vorwoche zwei Akteure betroffen waren.