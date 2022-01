Corona-Ausbruch bei ÖHB-Team nach EM-Rückkehr

Für Österreichs Männer-Nationalteam ist die Handball-EM aus sportlicher Sicht enttäuschend verlaufen. Nach der Rückkehr in die Heimat gab es nun noch zusätzlich negative Nachrichten, lieferten doch in den vergangenen Tagen mehrere Akteure, darunter Spieler und auch Betreuer, einen positiven Coronatest ab. Das verlautete der Verband (ÖHB) am Samstag. Die Betroffenen würden keine oder nur leichte Symptome zeigen und befinden sich in Quarantäne.