EM: Erster Corona-Fall im Handball-Nationalteam

Handball-Teamspieler Lukas Herburger hat einen positiven Corona-Test abgegeben und steht dem Nationalteam im Rahmen der EM damit nicht zur Verfügung. Wie der ÖHB am Montagabend bekannt gab, lieferte ein Antigen-Test beim Schaffhausen-Legionär ein nicht eindeutiges Ergebnis. Herburger reiste daraufhin vom Teamcamp in Bratislava ab, begab sich in Wien in Isolation und wartete auf das Ergebnis des PCR-Tests, das positiv ausfiel.