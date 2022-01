Hauser bei Antholz-Massenstart weit zurück

Für Österreichs Parade-Biathletin Lisa Hauser ist die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele schiefgegangen: Die Tirolerin belegte am Sonntag in Antholz im letzten Weltcuprennen vor der Peking-Reise enttäuschend nur den 29. Rang unter 30 Teilnehmerinnen - und das im Massenstart-Bewerb über 12,5 km, in dem sie vor einem Jahr Weltmeisterin geworden war. Sieben Fehlschüsse sorgten für Hausers schlechtestes Ergebnis in diesem Winter. Dorothea Wierer feierte einen Heimsieg.