1808 Euro für „Retter in der Not“ bezahlt

An den vergangenen Dreikönigsfeiertag hat der 33-jährige Hernalser Christoph E. keine allzu schönen Erinnerungen. Beim Versuch, in seine vier Wände zurückzukommen, ist ihm nämlich der Schlüssel abgebrochen. Der Tag endete für ihn danach mit einem Preisschock. Um in der Notlage den passenden Dienstleister zu finden, suchte er am Smartphone in einer Internet-Suchmaschine danach. Gefunden und angerufen hat er in weiterer Folge dann aber einen äußerst unseriösen Anbieter mit einer 0800er-Nummer, der für ihn jedoch auf den ersten Blick wie ein regionaler Betrieb ausgesehen hatte.