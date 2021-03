Mit App gegen Nepp durch dubiose Schlüsseldienste

Ein Gassirunde mit dem Hund, schnell vor dem Weg in die Arbeit, hatte Olivia K. gedreht. Bei der Rückkehr ließ sich die Wohnungstür nicht mehr aufsperren. Gestresst und in Panik suchte sie am Handy im Internet nach einem Schlüsseldienst. „Ich habe bewusst nicht die ersten Suchergebnisse genommen, da ich von den Lockangeboten schon gehört hatte“, schildert die Wienerin. Die Firma, die sie angerufen hat, war dennoch nicht seriös. Mehr als 800 Euro hat man ihr abgeknöpft. Für Arbeitszeit und ein Schloss, das keinem Sicherheitsstandard entspricht.