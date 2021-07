Schlüsseldienst-Ärger: Keine Lizenz zum Aufsperren

Es geht oft so schnell: Ein unachtsamer Moment, die Wohnungstür fällt ins Schloss, man steht draußen und kann nicht mehr hinein. So ergangen ist es Sabine W., die in Niederösterreich wohnt. „Leider hat sich der Schlüssel im Schloss so verdreht, dass ich nicht mit dem Ersatzschlüssel aufsperren konnte“, erinnert sie sich. Am Handy hat sie nach einem Schlüsseldienst gesucht und den erstbesten angerufen. „Angeblich sollte er 20 Minuten brauchen, weil er in der Nähe war. So stand es auf der Homepage. Insgesamt habe ich dann aber drei Stunden gewartet.“