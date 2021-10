Erstbester Schlüsseldienst oft keine gute Wahl

Es geht oft so schnell. Ein unachtsamer Moment, und schon fällt die Wohnungstür ungewollt zu. So ist es auch einer Leserin ergangen. „Leider war der Schlüssel im Schloss verdreht, so konnte ich nicht mit dem Ersatzschlüssel aufsperren“, schildert Sabine W. aus Niederösterreich. Dann hat sie den Kardinalfehler in so einem Fall gemacht, über den auch wir schon oft berichtet haben. Frau W. hat im Internet nach einem Schlüsseldienst gesucht und den erstbesten angerufen. „Der Mann am Telefon hat alle meine Daten aufgenommen und versichert, er wäre in 20 Minuten da“, erinnert sich Frau W.