Kilde: Mit „Liebes-Doping“ zum „König von Kitz“?

Der Sieg am Freitag sei „unglaublich geil und großartig“ gewesen. Das soll es für Aleksander Aamodt Kilde auch heute sein. Der norwegische Super-Elch könnte sich in der zweiten Abfahrt zum „König von Kitz“ krönen. Und als erst neunter Athlet in der Streif-Geschichte zwei Downhill-Rennen an einem Wochenende gewinnen.