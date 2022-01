Winterwetter-Kapriolen ähnlich wie bei „Blizzard“

50 Zentimeter Neuschnee im Wald- und Mostviertel

Aber auch in flacheren Lagen in Niederösterreich spitzte sich die Schneesituation zu: Generell lagen die Neuschneemengen nach Angaben des Landespressedienstes am Samstagvormittag im Most- und Waldviertel bei zwölf bis 50 Zentimetern. „Blizzardähnliche Bedingungen“ herrschten in der Nacht auf Samstag, wie die Unwetterzentrale (UWZ) berichtete. Mit Verwehungen sei abschnittsweise zu rechnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze seien überall im Gange, hieß es. Für Schwerfahrzeuge galt in mehreren Bereichen Kettenpflicht.