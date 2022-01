Enorme Schneewalze rollt auf die Bergregionen zu

Stürmischen Böen

In der Nacht auf Samstag setzt bereits im Norden verbreitet Schneefall ein, der sich in der zweiten Nachthälfte auf den Osten ausbreitet. Dazu frischt neuerlich kräftiger Westwind mit teils stürmischen Böen auf, am Ostrand der Alpen zeichnen sich stellenweise Schneeverwehungen ab. Am Samstag in der Früh schneit es an der Alpennordseite und im Osten verbreitet und vor allem von den Kitzbüheler Alpen bis ins Mariazellerland in der Steiermark kräftig.