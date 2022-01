Heute erste Abfahrt: Holt euch die Gams!

Aus gutem Grund. Er war auf der Streif 2020 unser letzter Abfahrtssieger. Unvergessen sein euphorischer Jubel im Zielgelände. Under war in beiden Trainings Schnellster im ÖSV-Team. „Ich bin gut drauf, weiß, was ich zu tun habe. Und auf das kann ich mich recht gut verlassen“, so der zweifache Olympiasieger, der gestern bei der neuen Streckenführung über den Hausberg („Schwer zu sagen, ob’s notwendig war“) ein Tor ausließ, Sechster wurde. „Ich habe es mal so probiert, in weiser Voraussicht, wie man es nicht machen sollte.“