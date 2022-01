Kitzbühel: Man hat die Königin beraubt

Bei denen es natürlich vor allem um die Sicherheit und so weiter geht. Wobei kein einziger der Läufer in all den Jahren gezwungen wurde, sich die Streif hinunterzustürzen. Undwobei weiters zahlreiche Menschen, die das Spektakel aus dem Zielraum erlebten, meinten: „Es gibt nichts Spektakuläreres, als zu sehen, wie die alle über den Hausberg kommen.“