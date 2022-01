Förderung: Parteien erhalten mehr als 66 Mio. Euro

Die Geldausschüttungen an die Parteien werden jährlich an die Teuerung angepasst - diese Valorisierung wurde erst 2019 von der türkis-blauen Koalition eingeführt. Die Parteienförderung steigt dadurch heuer von 30,9 auf 31,8 Mio. Euro, die Klubförderung von 23,8 auf 24,4 Mio. Euro (siehe Grafik unten). Dagegen ist die Unterstützung der Parteiakademien seit 2014 eingefroren und hat seither 1,3 Millionen Euro an Wert verloren.