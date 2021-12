Zadic: „Wir haben massiven Handlungsbedarf“

„Krone“: Korruption ist ein großes Wort in Österreich. Wie kann man gegensteuern?

Alma Zadic: 90 Prozent glauben, dass die Politik ein Korruptionsproblem hat. Deshalb haben wir im Justizministerium eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechts erarbeitet und unseren Entwurf dem Koalitionspartner vorgelegt. Wir haben massiven Handlungsbedarf. Die neue Parteienfinanzierung befindet sich in der finalen Phase. Die Verfassungsministerin arbeitet an der Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Mit dem neuen Bundeskanzler hatte ich schon in seiner Zeit als Innenminister ein professionelles Verhältnis.