390 Gemeinden bereits für Impfprämie qualifiziert

Meiste Gemeinden in NÖ und Burgenland

Die meisten Gemeinden mit einer Impfrate von 80 Prozent und mehr liegen in Niederösterreich und im Burgenland. Auch in der Steiermark gibt es gehäuft Gemeinden, die dieses Kriterium erfüllen. Im Westen wird dieser Wert vor allem in den Regionen um Rauris und Dorfgastein (Salzburg) sowie in den Tiroler Gemeinden Ischgl, Galtür und Kappl erreicht (siehe interaktive Grafik unten).