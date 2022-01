Pflege-Studenten sollen für 737 € brutto arbeiten

Die Corona-Infektionszahlen gehen durch die Decke, in Krankenhäusern und Pflegewohnheim wird ein Personalausfall befürchtet. Für Aufregung sorgt in dem Zusammenhang ein Schreiben des Wiener Gesundheitsverbundes an Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege. Sie werden darin aufgerufen, „einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung dieser Krisensituation“ zu leisten. Die vorgesehene Entlohnung für einen einmonatigen Einsatz: exakt 737 Euro - brutto, anteilige Sonderzahlung schon enthalten.