Salzburg besiegt Ried mit einem „Bubi-Team“

„Die Beine sind auch etwas müde“

Trainer Matthias Jaissle nach dem Spiel: „Ried war ja schon in der Meisterschaft ein guter Gegner. Deshalb bin ich mit dem heutigen Sieg auch zufrieden, es war ein sehr ordentliches Spiel von uns. Immerhin stehen wir ja mitten in der Vorbereitung, die Beine sind auch etwas müde. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann ein Team auf dem Platz, das im Schnitt unter 20 Jahre alt war, und alle haben gezeigt, was sie können.“