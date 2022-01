Nach einer Pause: „Heimspiel“ im Linzer Posthof

Den Auftakt des „Heimspiels“ macht die Linzer Schauspielerin Gabriele Deutsch mit dem Theatersolo „So oder so - Hildegard Knef“ (26., 27. Jänner). Bei dieser „Entdeckungsreise, ein Abend die Verehrer der Knef und eine unterhaltsame Lektion in Geschichte“ lässt sie sich von David Wagner am Klavier begleiten.