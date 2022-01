EU-Asylpolitik: Karner lehnt deutschen Vorstoß ab

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) übt scharfe Kritik an einem deutschen Vorstoß in der EU-Asylpolitik. Amtskollegin Nancy Faeser hatte am vergangenen Freitag nach einem Treffen mit EU-Innenkommissarin Ylva Johansson in Berlin gesagt, eine „Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten“ könne vorangehen und so die Weiterentwicklung des europäischen Asylsystems in Gang bringen.