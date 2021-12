EU-Kommissarin kritisiert heimische Asylsituation

Die FPÖ NÖ hält die Einmischung der EU-Gesandten für einen „Skandal“. Landbauer: „Diese Dame hat offenbar keine Ahnung von all den Problemen, die mit der Masse an Asylwerbern nach Österreich importiert worden sind. Nach den grauenvollen Mädchenmorden durch Asylwerber hat man von der vermeintlichen Menschenrechtskommissarin nichts gehört“, so Landbauer.