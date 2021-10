Österreich: Jeder Fünfte wurde im Ausland geboren

Fast 40 Prozent leben in Wien

Große Unterschiede gibt es bei der Verteilung innerhalb Österreichs. Von den rund 1,8 Millionen Zuwanderern leben 39,6 Prozent in Wien. Der Bezirk mit dem größten Anteil an nicht in Österreich Geborenen ist der Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus mit 47,9 Prozent - und damit übrigens auch österreichweit jener Bezirk mit dem höchsten Anteil an Zuwanderern.