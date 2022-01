62-Jährige kehrte nie mehr von Spaziergang zurück

Die Bergrettung Klagenfurt wurde am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in die Gemeinde Magdalensberg gerufen, weil eine Dame von einem Nachmittagsspaziergang mit ihrem Hund im Wald nicht mehr zurückgekehrt ist. Angehörige hielten darauf hin Nachschau und fanden die 62-Jährige regungslos in unwegsamen Gelände auf.