REvil-Mitglieder festgenommen: 7 Jahre Haft drohen

Nach der Zerschlagung der berüchtigten Hackergruppe REvil sind acht ihrer Mitglieder in Russland in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Gericht in Moskau ordnete am Samstag an, dass sie bis Mitte März inhaftiert bleiben. Ihnen drohen bis zu sieben Jahre Haft. REvil stand unter anderem hinter einem spektakulären und folgenschweren Ransomware-Angriff auf die US-Softwarefirma Kaseya im vergangenen Jahr.