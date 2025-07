Politiker in sozialen Medien: Neuregelung fixiert

Regierungsparteien und Grüne zufrieden mit Neuregelung

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti betonte abermals, dass es notwendig sei, „die rechtliche Grauzone in Bezug auf Social-Media-Auftritte von politischen Verantwortungsträgern praktikabel und eindeutig zu regeln“. Die Vier-Parteien-Einigung bezeichnete er als „begrüßenswert“. Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßte die „gesetzliche Klärung“. Die Kritik im parlamentarischen Prozess an möglichen Auswirkungen auf Bußgelder, die der UPTS gegenüber ÖVP, NEOS und Grünen bereits ausgesprochen hat, habe man aufgegriffen, so Seltenheim: „Die Neuregelung gilt nur für Fälle, die der UPTS in Zukunft entscheiden wird.“