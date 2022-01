Handball-EM: Österreichs 16-Mann-Kader steht!

Nach den verletzungs- und coronabedingten Ausfällen der letzten Jahre geht Österreich in Bestbesetzung in die EURO 2022. Teamchef Pajovic: „Wir haben bei der WM gesehen, wie schwer es ist, ein so wichtiges Turnier zu bestreiten, wenn einige Stammspieler ausfallen. In Bestbesetzung haben wir schon öfter gezeigt, dass wir richtig guten Handball spielen. Und genau das wollen wir auch bei der EURO zeigen. Wir stehen in einer schweren Gruppe, freuen uns schon auf die Spiele.“