Abfahrtshoffnung stürzt beim Training in Tarvis

Der Montafoner, der Mitglied des Projekt GOING FOR GOLD 2022 ist und derzeit keinem ÖSV-Kader angehört, klagte im Ziel über Schmerzen im linken Knie. „Ich kann so weit zwar alles bewegen, allerdings werde ich mir das jetzt im Hotel vom Physiotherapeuten anschauen lassen“, sagt Fleisch, der beim Bludenzer Familienunternehmen Getzner Textil eine Lehre zum Elektrotechniker absolviert.