Impfpflicht: Beteiligungsrekord bei Begutachtung

Auch die ehemalige Parteichefin der Grünen und nunmehrige Tierschutz-Beraterin im Sozial- und Gesundheitsministerium, Madeleine Petrovic, gab eine Stellungnahme ab, die wohl nicht ganz den in ihrem Ressort herrschenden Nerv treffen dürfte. So warnte sie etwa vor angeblichen Impfnebenwirkungen. Rekordhalter bei den Zusprüchen ist übrigens ein FPÖ-Gemeinderat aus der Steiermark. Oliver Brunnhofer fand 11.341 Unterstützer für seine Kritik an einem „absolut unverhältnismäßigen Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte“. „Mit so breiter Zustimmung hätte ich nicht gerechnet“, kommentierte der blaue Politiker.