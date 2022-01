Impfpflicht-Debakel: So wurde das Chaos perfekt

ÖVP überlässt Mückstein das Bummerl

Das hat schon Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz gemacht: Wenn es in der Pandemiebekämpfung hakte und Kritik einzustecken war, putzte er sich an Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober ab. Ähnlich verfährt nun Karl Nehammer, er lässt Wolfgang Mückstein in dem ganzen Chaos den Vortritt.