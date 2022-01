Impfpflicht: Rekord-Zuspruch für FPÖ-Gemeinderat

„Eingriff in Grundrecht“

Für Oliver Brunnhofer stellt eine gesetzliche Verpflichtung zur Covid-Impfung einen „absolut unverhältnismäßigen Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte“ dar. Die bereits Mitte Dezember eingebrachte Stellungnahme des Steirers fand auf der Parlaments-Webseite 11.341 Unterstützer - so viele wie keine andere österreichweit.