Legende Taylor unterstützt ÖLV-Stars in Tokio

Kein Wunder, dass Christian Taylor zum Botschafter ernannt wurde! Seine WM-Erfolge im Dreisprung sind ohnegleichen. Der US-Amerikaner holte vier Goldmedaillen (2011 in Daegu, 2015 in Beijing, 2017 in London und 2019 in Doha). Dabei erzielte er 2015 mit 18,21 m die zweitgrößte Weite in der Geschichte des Dreisprungs, nur Jonathan Edwards (18,29 m) sprang bei der WM in Göteborg 1995 weiter als er. In seiner einmaligen Karriere wurde Christian Taylor zudem zweimal Olympiasieger (2012 in London und 2016 in Rio). Gemeinsam mit seiner Frau Beate, der ehemaligen Weltklasseläuferin über 100 m Hürden, bildet er jetzt das sportliche Führungsduo im ÖLV.