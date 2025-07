Erstmals durchschwamm Österreicher den Bodensee

Es war eine Mission am Limit: Nonstop und ohne Neoprenanzug vom deutschen Bodman bis nach Bregenz, das sind je nach Strömungsverhältnissen zwischen 64 und 68 Kilometer. Am Freitagabend ging es los, mehr als 24 Stunden später kam Hengl am Samstagabend in Bregenz an – völlig erschöpft, aber glücklich. Dazwischen musste er ein paarmal durch die Hölle gehen: die Kälte, die Dunkelheit, die schwierigen Strömungsverhältnisse – eine Tortur für Körper und Geist.