Rote Sparpläne sorgen für Ärger bei Feuerwehren

Rund 63.000-mal rückten die Feuerwehren in Oberösterreich im Vorjahr aus. Darunter waren auch einige skurrile Einsätze: So musste die Berufsfeuerwehr Linz Anfang Juli einen Betrunkenen am Donauufer von einem Baum retten. Zu einem im wahrsten Sinne des Wortes „verzwickten“ Einsatz wurde hingegen die Feuerwehr Suben Freitagvormittag gerufen: Auf der dortigen Raststätte saß ein Fernfahrer in einer Dusche fest, nachdem sich die Tür wegen eines Defektes nicht mehr öffnen ließ.