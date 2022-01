Szene-Wirt Ho klagte Peter Pilz: Prozess geplatzt

Er erschien mit seinem Anwalt pünktlich vor Gericht in Wien. Wer nicht kam, war der klagende Anwalt von Ho, Georg Zanger. Also blieb Richter Gerald Wagner rein rechtlich nichts anderes übrig, als das Verfahren einzustellen. Denn §71, Abs. 6 der Strafprozessordnung besagt: „Kommt der Privatankläger nicht zur Hauptverhandlung, so wird angenommen, dass er auf die Verfolgung verzichtet habe.“