Martin Ho: Impf-Partys bei seinen Wiener Clubs

„Jetzt muss endlich etwas passieren, damit die Durchimpfungsrate in der jungen Bevölkerung steigt, damit wir gesund und sicher in den Winter kommen. Es hilft nichts, täglich zu lamentieren, dass die Impfquote nicht hoch genug ist. Wir wollen ein attraktives Angebot machen, von dem jeder Einzelne, die Gastronomie und die Gesellschaft profitieren“, so Ho zu der Impfaktion, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien ins Leben gerufen wurde.