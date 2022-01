Suu Kyi in Myanmar zu vier Jahren Haft verurteilt

Die in Myanmar vom Militär entmachtete De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist am Montag zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Friedensnobelpreisträgerin wurde dabei in zwei Fällen wegen des illegalen Imports und Besitzes von Walkie-Talkies sowie in einem Fall wegen eines Verstoßes gegen Corona-Vorschriften schuldig gesprochen.