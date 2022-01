Explosive Masse

Der Umgang mit der Pandemie wird kaum als türkis-grüne Erfolgsgeschichte in Erinnerung bleiben. Die Krise hat man vergeigt. Der Blick zurück im Zorn bringt nun nichts. Besser man hält es mit Winnetou: immer vorwärts schauen. Da sind Berge an Problemen zu sehen. Es zeichnen sich aber auch notwendige neue Wege am Horizont ab.