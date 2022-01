Angebote bei Schulzentren für die Bevölkerung

Ab heute und bis inklusive 23. Jänner forciert man das Impfangebot in Zusammenarbeit mit Städte- und Gemeindebund, Ärztekammer und niedergelassenen Ärzten. Auch das Landesfeuerwehrkommando hat erneut seine Unterstützung durch die örtlichen Florianijünger zugesagt. „Mit dieser Impfaktion bringen wir uns gegen die durch Omikron ausgelöste Welle an Infektionen in Stellung. Insbesondere mit der dritten Impfung, die von Experten als das wirksamste Mittel angesehen wird, können wir noch einiges ausrichten“, appellieren LH Thomas Stelzer und Vize Christine Haberlander (beide ÖVP) an die Oberösterreicher.