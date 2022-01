„Grüne“ Atomkraft: Luxemburg will ebenfalls klagen

Heftig umstrittene EU-Taxonomie

Die Pläne der EU-Kommission sehen vor, dass Investitionen in neue Atomkraftwerke als nachhaltig klassifiziert werden können, wenn die Anlagen unter anderem neuesten Technikstandards entsprechen und ein konkreter Plan für eine Entsorgungsanlage für hoch radioaktive Abfälle spätestens 2050 vorgelegt wird. Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen insbesondere auf Wunsch Deutschlands ebenfalls als nachhaltig eingestuft werden können. Hier gehen Beobachter von einem Deal zwischen Frankreich und Deutschland aus. Die beiden großen EU-Staaten werden sich wohl eher nicht in die Quere kommen.