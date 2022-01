EU-Projekt am Brenner für Gurgiser „Bahnmärchen“

„Märchen“ von der Verlagerung auf die Schiene

Gurgiser glaubt nicht daran: „Ein weiteres Verlagerungsmärchen, mit dem der Bevölkerung Sand in die Augen gestreut werden soll“, erklärt der Anti-Transitkämpfer. Die Verlagerung auf die Schiene wolle in Wahrheit niemand in Europa, mit Ausnahme des Drittstaates Schweiz. Seit dem EU-Beitritt 1994 seien Bahn-Verladeterminals in Deutschland, Italien und Österreich geschlossen, gleichzeitig aber Milliarden in die Eisenbahn gepumpt worden, „ohne parallel für einen unabdingbaren fairen Wettbewerb Straße-Schiene zu sorgen“, sagt Gurgiser.