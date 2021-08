Verdächtiger will Altersgutachten anfechten

Ihr Mandant sei 16 und nicht älter, das belege eine Geburtsurkunde, die in beglaubigter Übersetzung vorliege, meinte Verteidigerin Astrid Wagner am Mittwoch im Gespräch mit der APA, die gemeinsam mit Mathias Burger den Afghanen vertritt. Das im Akt befindliche Altersgutachten habe ein Allgemeinmediziner erstellt, es sei daher nicht aussagekräftig. „Es wird nötig sein, ihn von einem qualifizierten Gerichtsmediziner mit den entsprechenden Fachkenntnissen untersuchen zu lassen“, kündigte Wagner einen dahingehenden Antrag an.