Noch vor Start positive Schüler rausgefiltert

Die Infektionszahlen steigen, Schüler und Eltern sind verunsichert. Wird die Schule am Montag aufsperren? Doch entgegen der hohen 7-Tages-Inzidenz und der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante, werden Salzburgs Schulen am Montag ihre Türen öffnen. Damit dies aber in einem gesicherten Rahmen passieren kann, fordert Landesrätin Daniela Gutschi Eltern und Schüler dazu auf, am Sonntag einen Antigentest zu machen. So können bereits „hochinfektiöse Kinder aussortiert werden“. Zudem müssen die Schüler in der ersten Schulwoche zwei negative Antientests, sowie einen PCR-Test, vorweisen können. Ab 17. Jänner wird dann bundesweit einer der Antigentests mit einem zweiten PCR-Test ersetzt werden.