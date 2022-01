Comeback von ÖSV-Duo in Val di Fiemme

Die ÖSV-Kombinierer Franz-Josef Rehrl und Lukas Greiderer kehren am Wochenende im Val di Fiemme nach Krankheitspausen in den Weltcup zurück. Rehrl fehlte vor Weihnachten in Ramsau nach einer Corona-Infektion, Greiderer wegen einer Verkühlung. Thomas Jöbstl ist infolge einer Covid-Erkrankung hingegen noch nicht fit. Dafür feiern Philipp Orter und Sigrun Kleinrath ihr Comeback. Im Fleimstal steigt am Freitag die Mixed-Premiere im Weltcup.