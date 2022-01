Hofreitschule: Justiz ermittelt wegen Untreue

Kostenloser Unterricht für Pferdebesitzerin?

Marihart wies auch die Darstellung des Rechnungshofs zurück. „Das mag für andere gegolten haben.“ Aus Insiderkreisen hört man allerdings noch ganz andere Dinge. So soll die Tochter des Aufsichtsratsvorsitzenden auch von Bereitern der Hofreitschule kostenlosen Unterricht bekommen haben. Die Gegenseite spricht hier allerdings lieber von „Bewegungseinheiten“, in denen „der Bereiter in die Rolle des Beobachters gewechselt“ sei.