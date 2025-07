ÖFB-Teamspieler verlässt Red Bull Salzburg

Es hatte sich abgezeichnet! Samson Baidoo verlässt den FC Red Bull Salzburg und heuert beim RC Lens, dem Ex-Klub von Kevin Danso, an. Das gaben die Mozartstädter am Donnerstag bekannt. Der 21-jährige Innenverteidiger hatte bereits während der Klub-WM in den USA angedeutet, dass seine nahe Zukunft woanders liegen könnte. Dann fehlte er am Dienstag im Testspiel gegen FK Qarabağ.