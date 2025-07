Neuer Polen-Trainer will Lewandowski zurückholen!

„Im Moment können wir es uns nicht leisten, dass Robert nicht in der Nationalmannschaft ist“, sagte der 63-Jährige in einem Videointerview des polnischen Verbandes in Warschau. Lewandowski als überragende Figur des polnischen Fußballs hatte im Juni den Rückzug aus der Auswahl verkündet, nachdem Urbans Vorgänger Michal Probierz ihm die Kapitänsbinde weggenommen hatte.