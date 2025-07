Preishammer! Wenn kleines Bier fast 5 Euro kostet

Ein Feierabendbier oder einen Weißen Spritzer nach getaner Arbeit, der gemütliche Nachmittagskaffee – oder ganz einfach ein Mineralwasser zur Erfrischung: Wer sich das in einem Lokal gönnt, muss tief in die Tasche greifen. Besonders in der Innsbrucker Innenstadt, wie eine aktuelle Analyse der AK Tirol zeigt. Im Vergleich zu Graz ist es dort um sieben Prozent teurer!