Kritik der Ex-Bereiter: „Niveau sinkt seit Jahren“

Hunderttausende Euro an Steuergeld flossen in die Ausbildung eines Lipizzaners für die Tochter eines Aufsichtsrats. Zwei ehemalige Oberbereiter der Hofreitschule sind nicht überrascht über den Vorfall. „Es ist skandalös, wie es seit Jahren in der Hofreitschule zugeht“, sagt Klaus Krzisch, der bis 2009 Oberbereiter in der Spanischen Hofreitschule war. Auch Johann Riegler war in der gleichen Position und verließ zeitgleich mit seinem Kollegen das Traditionshaus. Grund dafür waren Unstimmigkeiten mit der damaligen Chefin Elisabeth Gürtler. „Es ging nur um Profit, die Vorstellungen wurden verdoppelt und die Pferde überlastet“, erzählt Herr Krzisch.